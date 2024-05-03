Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de Zirai Don Bekleniyor - Son Dakika
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Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de Zirai Don Bekleniyor

Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz\'de Zirai Don Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde pazar günü akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette zirai don bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda orta kuvvette zirai don yaşanması tahmin ediliyor. Çiftçiler ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

03.05.2024 16:09
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Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam etmesi nedeniyle, pazar günü akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde orta kuvvetli zirai don tahmin ediliyor.

Pazartesi günü gece saatlerine kadar İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif; salı günü gece saatlerine kadar da İç Anadolu'nun doğusunda ( Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de Zirai Don Bekleniyor - Son Dakika

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