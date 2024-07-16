Marmara Üniversitesi Hastanesinde Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Sensör Bağışı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi Hastanesinde Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Sensör Bağışı Töreni Düzenlendi

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nde Tip 1 diyabet hastası 30 çocuk için sensör bağışı töreni düzenlendi. Tören, hastanenin bağlı bulunduğu MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz'ün konuşmasıyla başladı. Bağışlanan sensörlerin Tip 1 diyabet hastası çocuklara takılmasıyla etkinlik son buldu.

16.07.2024 17:49
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Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesinde Tip 1 diyabet hastası 30 çocuk için sensör bağışı töreni düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Hastanesi Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen tören, Tip 1 diyabet hakkında katılımcılara bilgi verilmesiyle başladı.

Hastanenin bağlı bulunduğu MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz, burada yaptığı konuşmada, hayırsever bir iş adamının bu büyük iyilik hareketine imza attığını söyledi.

Gündüz, diyabet şeker kontrolüne imkan sağlayan bu cihazların son derece kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, "Umarım sizlere faydası olur ve bundan en iyi şekilde yararlanırsınız. Biz de çok büyük bir mutlulukla bu bağışı yapan arkadaşa teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi burada gözükmek istemedi, adının verilmesini de istemedi, bu ince hareketi için ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabeti Kliniğinden Prof. Dr. Abdullah Bereket de diyabetin ömürlük bir hastalık olduğunu anlattı.

Son yıllarda diyabet bakımında yapılan en önemli gelişmelerden birinin cilt içi sıvıdan kan şekerini ölçen "sensör" sistemi olduğunu belirten Bereket, sensörün hayat kalitesini iyileştirdiğini, bu sistem sayesinde gün içinde beş dakikada bir yapılan ölçümlerle kan şekerinin seyrinin daha iyi görülebildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Abdullah Bereket, insülinin düşüş hızının çokluğunu ve azlığını görebilmelerinin bu sensörle mümkün olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İnanılmaz faydaları var ve hepsinden önemlisi alarmı var. Gece 'Çocuğumun şekeri düşer mi?' diye korkmadan rahatça uyuyabiliyorsunuz. Hepsinden önemlisi minik yavrularımızın parmakları sağlam kalıyor. Bu sensör bu kadar önemli bir şey ve hayat kalitesini iyileştiriyor, ailedeki kaygıyı, anksiyeteyi azaltıyor. Bu nedenle diyabet bakımından bizim için vazgeçilmez bir enstrüman oldu."

Bağışlanan sensörlerin Tip1 diyabet hastası çocuklara takılması ile etkinlik son buldu.

Törene, hastanedeki doktorların yanı sıra çocukların aileleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Üniversitesi Hastanesinde Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Sensör Bağışı Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Üniversitesi Hastanesinde Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Sensör Bağışı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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