Marmara ve İzmir için fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.