Marmaraereğlisi Kaymakamı Kızıltoprak'a iki il müdüründen ziyaret
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Marmaraereğlisi Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ı ziyaret etti. Görüşmede kurumlar arası çalışmalar ve bölgesel projeler ele alındı; Kaymakam Kızıltoprak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Marmaraereğlisi Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ı ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası yürütülen çalışmalar ve bölgesel projeler ele alındı.
Kaymakam Kızıltoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özdemir ve Karaküçük'e çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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