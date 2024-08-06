Marmaraereğlisi\'nde Fırtına ve Dolu Yağışı Sonrası Belediye Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncel

(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçede meydana gelen şiddetli fırtına ve dolu yağışından etkilenen yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına elimizden gelen ne varsa tüm gücümüzle çalışıp talepleri yerine getireceğiz" dedi.

Marmaraeğlisi'nde çıkan fırtına ve dolu yağışının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tespit ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak durumu değerlendirdi. Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ise fırtınanın hemen ardından tüm birimlerle birlikte sahaya inerek çalışmalara başladı. Fırtına ve dolu yağışı sonrası karpuz ve ayçiçek tarlalarında büyük hasar oluşurken kumsalların denize akmasından dolayı sahil şeridinde kum kaybı yaşandı. Can kaybı yaşanmazken, 5 vatandaş hafif yaralandı.

Başkan Mustafa Onur Bozkurter, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Gerçekten çok ciddi bir afet olayı yaşadık. Ciddi miktarda hasar gören evlerimiz var, araçlarımız var. Tesellimiz can kaybının olmaması. 5 vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığı haberini aldım, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Allah beterinden korusun. Dolu yağışının ardından ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde sahaya indik, tespitler yaptık. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına elimizden gelen ne varsa tüm gücümüzle çalışıp talepleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki belediye olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Büyükşehir Belediye Başkan'ımız Sayın Candan Yüceer de yaşanan afetin ardından ilçemize gelerek hasar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediyemiz ile hep birlikte en kısa sürede yaralarımızı saracağız kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar hasar gören vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum."