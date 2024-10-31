Marmaraereğlisi'nde Zübeyde Hanım Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Açıldı

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetini sürdüren Okul Öncesi Eğitim Merkezi'ni yenileyerek faaliyete geçirdi. Yenilenen merkezin ismi Zübeyde Hanım Okul Öncesi ve Etüt Merkezi oldu. Belediye Başkanı Mustafa Onu Bozkurter, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, her bir çocuğumuzun eşit, modern ve nitelikli eğitime ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Marmaraereğlisi, çocuklarımızın yarınları için daha da gelişen bir eğitim ortamına sahip olacak" dedi.

Marmaraereğlisi Belediyesi, eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetini sürdüren Okul Öncesi Eğitim Merkezi'ni yenileyerek faaliyete geçirdi. Açılışa, Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, CHP İlçe Başkanı Saim Boz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zübeyde Hanım Okul Öncesi ve Etüt Merkezi, ilçedeki çocuklara modern bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Bugün çocuklarımız için yeni bir kapı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, her bir çocuğumuzun eşit, modern ve nitelikli eğitime ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Marmaraereğlisi, çocuklarımızın yarınları için daha da gelişen bir eğitim ortamına sahip olacak. Bugün, bu yolda attığımız önemli adımlardan birini birlikte kutlamaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan etkinlikler de yer aldı. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler, törene katılan herkesin büyük beğenisini toplarken, Cumhuriyet coşkusu ilçeye yayıldı. Başkan Bozkurter, "Bugün Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğini çocuklarımızda görmek bizler için büyük bir onur. Onların gözlerinde bu coşkuyu görmek en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerini kullandı.