Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa - Son Dakika
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Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

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İstanbul'da katılacağı düğün için abiye elbisesinin üzerine bol bir tişört giyerek Marmaray'a binen genç kadın, sokaktaki rahatsız edici bakışlardan kaçınmak için üstünü istasyon çıkışında değiştirdi. O anları kayda aldırıp "İnsanların bakışları o kadar kötü ki... Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa" diyerek paylaşan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

İstanbul'da katılacağı bir düğün merasimi için hazırlanan genç bir kadın, yolculuğunu toplu taşıma aracıyla gerçekleştirdi. Maruz kalacağı bakışları hesap eden genç kız, elbisenin üzerine bol bir tişört giyerek Marmaray'a bindi. 

"Hiçbir kadın bunu yapmak zorunda kalmamalı. İnsanların bakışları o kadar kötü ki... Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa" diyen genç kız, Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi. O anları kayda alıp paylaşan genç kızın görüntüleri kısa sürede en çok izlenen videolar arasında girdi. 

İstanbul, Marmaray, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Beşir Beşir:
    Niye kadınlar soyunacak diye bir kanun mu var 11 0 Yanıtla
  • serkan öztürk serkan öztürk:
    Keşke ülkemde daha akıllı olsanız. 9 0 Yanıtla
  • Nafi Aydogan Nafi Aydogan:
    keşke birazda akıl alsanız kimse bakmaz 5 0 Yanıtla
  • İslam Tadik İslam Tadik:
    ilgi çekmek için neler yapıyorlar ya.. 0 0 Yanıtla
  • İslam Tadik İslam Tadik:
    Amaç şhow ve beğeni.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa - Son Dakika
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