Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara'da Temaslarda Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi ve ilçedeki projeler hakkında bilgi verdi. Ünlü, Genel Başkanı Marmaris'e davet etti.

09.10.2024 10:29  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Başkan Acar Ünlü, kendisini ilçeye davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. CHP grup toplantısını izleyen Başkan Ünlü, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. TBMM'deki makam odasında gerçekleşen görüşmede Başkan Ünlü, ilçede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlçede halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, tüm halka hizmet götürmek için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Acar Ünlü, Genel Başkan Özgür Özel'i Marmaris'e davet etti.

Oda ve gazetelere ziyaret

Belediye Başkanı Acar Ünlü, daha sonra Sanayi Odası İl Başkanı (ASO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ı ziyaret etti. ASO Yönetim Kurulu Üyesi ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat'ın da eşlik ettiği ziyarette güncel konuların yanı sıra ilçede hayata geçirilebilecek projeler ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ünlü ayrıca ANKA Haber Ajansı'na konuk oldu. Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Danışmanı Soner Gürel, Anka Haber Ajansı Genel Koordinatörü Ali Berber ile görüşen Başkan Ünlü burada verdiği röportajda da gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Ankara'daki temasları kapsamında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nu da ziyaret eden Başkan Acar Ünlü, Cumhuriyet Gazetesi İl Temsilcisi Sertaç Eş ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ile görüştü.

İlk grup toplantısına katıldı

Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Başkan Ünlü, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem 3. yasama yılının ilk grup toplantısına katılarak Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'i dinledim. Ardından Genel Başkan'ımızla yaptığımız özel görüşmede çalışmalar hakkında bilgi vererek kendisini Marmaris'imize davet ettim. Her gün hızlı ve can acıtıcı bir gündeme uyandığımız ülkemizde yereldeki iktidarımızı genele taşımak üzere Genel Başkan'ımızın liderliğinde hep birlikte ilerleyecek; tüm kesimlere umut olacağız. Değerli Genel Başkan'ımızı Sayın Özgür Özel'e nezaketi, konukseverliği ve bizlere duyduğu güven için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Acar Ünlü, Marmaris, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Bir çocuk istismarı daha Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş Bir çocuk istismarı daha! Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.