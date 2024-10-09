Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara'da Temaslarda Bulundu

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Başkan Acar Ünlü, kendisini ilçeye davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. CHP grup toplantısını izleyen Başkan Ünlü, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. TBMM'deki makam odasında gerçekleşen görüşmede Başkan Ünlü, ilçede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlçede halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, tüm halka hizmet götürmek için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Acar Ünlü, Genel Başkan Özgür Özel'i Marmaris'e davet etti.

Oda ve gazetelere ziyaret

Belediye Başkanı Acar Ünlü, daha sonra Sanayi Odası İl Başkanı (ASO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ı ziyaret etti. ASO Yönetim Kurulu Üyesi ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat'ın da eşlik ettiği ziyarette güncel konuların yanı sıra ilçede hayata geçirilebilecek projeler ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ünlü ayrıca ANKA Haber Ajansı'na konuk oldu. Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Danışmanı Soner Gürel, Anka Haber Ajansı Genel Koordinatörü Ali Berber ile görüşen Başkan Ünlü burada verdiği röportajda da gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Ankara'daki temasları kapsamında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nu da ziyaret eden Başkan Acar Ünlü, Cumhuriyet Gazetesi İl Temsilcisi Sertaç Eş ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ile görüştü.

İlk grup toplantısına katıldı

Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Başkan Ünlü, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem 3. yasama yılının ilk grup toplantısına katılarak Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'i dinledim. Ardından Genel Başkan'ımızla yaptığımız özel görüşmede çalışmalar hakkında bilgi vererek kendisini Marmaris'imize davet ettim. Her gün hızlı ve can acıtıcı bir gündeme uyandığımız ülkemizde yereldeki iktidarımızı genele taşımak üzere Genel Başkan'ımızın liderliğinde hep birlikte ilerleyecek; tüm kesimlere umut olacağız. Değerli Genel Başkan'ımızı Sayın Özgür Özel'e nezaketi, konukseverliği ve bizlere duyduğu güven için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.