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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, seçim döneminde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Emirgan Korusu'ndaki başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede seçim süreci, seçimin üzerinden geçen 4 aylık süre ve önümüzdeki dönemde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye gündemi, belediyelerle ilgili alınan kararlar gibi konuların da konuşulduğu ziyaretle ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bizlere seçim döneminde sunmuş olduğu manevi destekten ötürü teşekkürlerimi iletmek üzere ziyaret ettim. 4 aylık görev sürecimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz Başkanımıza; yurttaşlarımızın selamını ileterek kendisini Marmaris'e davet ettim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi 'omuzumuzdaki melekler'den biri olan Ekrem Başkanımızın tecrübesi ve dinamizminden yararlanarak çalışmaya, çağdaş ve halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmeye ve halkımız için umut olmaya devam edeceğiz. Kendisine nezaketi, biz genç başkanlara duyduğu güveni ve konukseverliği için çok teşekkür ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başkan Acar Ünlü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genç başkanların başarılı olacağına inancım tam" dedi.