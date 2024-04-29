Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, pazar mesaisini vatandaşlarla geçirdi. Futbol maçlarını takip eden Başkan Ünlü, piknik ve köy ziyaretleri de yaptı.

29.04.2024 13:32  Güncelleme: 13:36
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, pazar mesaisini vatandaşlarla geçirdi. Futbol maçlarını takip eden Başkan Ünlü, piknik ve köy ziyaretleri de yaptı.

Hafta sonunu vatandaşlarla geçiren Başkan Ünlü, ilk olarak Şehir Stadı'nda çocukların maçını izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol turnuvasında ter döken çocuklarla bir araya gelen Ünlü, "Atamızın izinde, O'nun işaret ettiği gibi 'zeki, çevik ve ahlaklı' olarak yetişen tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ünlü'nün ikinci durağı ise Çubucak Mesire Alanı oldu. Burada Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği pikniğe konuk olan Ünlü, Anteplilerin neşesine ortak oldu.

Turgut Mahallesi'nde oturan ailesini ve mahalle sakinlerini de ziyaret edenÜnlü'nün son durağı Bozburun oldu. Çok sayıda taraftarla Selimiye Losta Spor ve Selimiye Spor'un maçını izleyen Ünlü, "Her günümüzü halkımızın içinde, halkımızla yan yana geçirmenin gayreti içinde olacağız. Bugün bizleri misafir eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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