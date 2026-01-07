Marmaris Belediyesi, Park ve Yeşil Alanları Bahar Aylarına Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Belediyesi, Park ve Yeşil Alanları Bahar Aylarına Hazırlıyor

07.01.2026 16:13  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış mevsimine uygun bakım ve dikim çalışmaları yaparak park ve yeşil alanları bahar aylarına hazırlıyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

(MANİSA)- Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimine uygun bakım ve dikim çalışmalarıyla park ve yeşil alanları bahar aylarına hazırlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin park ve yeşil alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Merkezden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda görev yapan ekipler, kış mevsimine uygun bakım ve dikim çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeşil alanlar, refüjler ve park alanlarında mevsimsel budama, kuruyan ve risk oluşturan ağaçların bakımı, çim alanların düzenlenmesi ve yabani ot temizliği gibi çalışmalara ağırlık veriliyor. Kış aylarında yapılan koruyucu bakım çalışmalarıyla, yeşil alanların bahar aylarına daha sağlıklı hazırlanması hedefleniyor.

"Parklarımızı Marmaris'e yakışır hale getiriyoruz"

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Kış şartlarına rağmen ekiplerimiz ilçemizin yeşil alanlarının bakımını aksatmadan sürdürüyor. Parklarımızı hem güvenli hem de estetik açıdan Marmaris'e yakışır hale getiriyoruz. Yeşil alanlarımızı korumak ve artırmak için planlı bir şekilde çalışıyor, vatandaşlarımızın açık alanlarda dört mevsim keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Acar Ünlü, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi, Park ve Yeşil Alanları Bahar Aylarına Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:30:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi, Park ve Yeşil Alanları Bahar Aylarına Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.