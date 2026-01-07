Marmaris Belediyesi, Park ve Yeşil Alanları Bahar Aylarına Hazırlıyor

(MANİSA)- Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimine uygun bakım ve dikim çalışmalarıyla park ve yeşil alanları bahar aylarına hazırlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin park ve yeşil alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Merkezden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda görev yapan ekipler, kış mevsimine uygun bakım ve dikim çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeşil alanlar, refüjler ve park alanlarında mevsimsel budama, kuruyan ve risk oluşturan ağaçların bakımı, çim alanların düzenlenmesi ve yabani ot temizliği gibi çalışmalara ağırlık veriliyor. Kış aylarında yapılan koruyucu bakım çalışmalarıyla, yeşil alanların bahar aylarına daha sağlıklı hazırlanması hedefleniyor.

"Parklarımızı Marmaris'e yakışır hale getiriyoruz"

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Kış şartlarına rağmen ekiplerimiz ilçemizin yeşil alanlarının bakımını aksatmadan sürdürüyor. Parklarımızı hem güvenli hem de estetik açıdan Marmaris'e yakışır hale getiriyoruz. Yeşil alanlarımızı korumak ve artırmak için planlı bir şekilde çalışıyor, vatandaşlarımızın açık alanlarda dört mevsim keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz" diye konuştu.