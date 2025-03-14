Marmaris Belediyesi'nde Çalışanlara Yüzde 23,77 Zam

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan ücret zammı protokolü ile Personel A.Ş.'de çalışan 522 personelin yevmiyesine, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 23,77 oranında zam yapıldı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. arasında, Ocak 2025- Haziran 2025 dönemini kapsayan ek ücret artışı protokolü imzalandı. Personelin yevmiye ücretlerine yüzde 23,77 oranında zammı ve ikramiye artışını içeren sözleşmeye, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile DİSK Genel-İş 1 No'lu Şube Başkanı Uzay Kocabaş imza attı.

"Belediyemizin ekonomik öngörülerini düşünerek hareket ettik"

Yaptığı açıklamada ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin belediyeleri de etkilediğini söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Belediye olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara rağmen çalışanlarımızın Marmaris için döktüğü alın terinin karşılığını vermek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün imzaladığımız sözleşmede de hem onların hayat şartlarını hem de belediyemizin ekonomik öngörülerini düşünerek hareket ettik. Hiçbir çalışanımızın ne bugün ne de gelecekte mağdur olmaması için en ince detayları gözden geçirdik. Sözleşmenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm çalışanlarımıza Marmaris'e verdikleri emek için teşekkür ediyorum" dedi.