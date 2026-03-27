Marmaris Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

27.03.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te imar usulsüzlükleri nedeniyle 13 kişi gözaltına alındı, rüşvet görüntüleri ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiasıyla polis tarafından düzenlenen 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, belediyede görevli mühendis T.D.'ye 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yapılması ve şüphelilerin evlerindeki aramalar yer alıyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı personelin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıp, maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirip çıkar sağladıkları da öne sürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, yüklü miktarda para ve döviz ele geçirildi.

Öte yandan, T.D.'nin rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve şüphelilerin evlerindeki aramaların polis ekipleri tarafından görüntülenip, kayıt altına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:02:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.