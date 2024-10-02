Marmaris Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Bağış Hesabı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Bağış Hesabı

Marmaris Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Bağış Hesabı

Marmaris Belediyesi, Hayvan Bakımevi'nde sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla banka bağış hesabı açtı. Başkan Acar Ünlü, bağışların mama ve diğer ihtiyaçlar için kullanılacağını açıkladı.

02.10.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Hayvan Bakımevi'nde misafir ettiği sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için banka bağış hesabı açtı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bağışları mama veya barınağın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Bu şartları daha da iyileştirmek için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında, sokak hayvanları için bir karar alındı. Hayvan Bakımevi'nde bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere Belediye'nin mevcut banka hesaplarından biri, şartlı bağış hesabı olarak tahsis edildi. İsteyen vatandaşlar, hayvanlar yararına kullanmak üzere Türk Lirası bağışında bulunabilecek.

"Bağışları mama veya barınağın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız"

Toplantıda konu hakkında görüşlerini bildiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, bakımevinde çok sayıda sokak hayvanının yaşadığını belirterek, "Açılan hesapta biriken para sadece hayvanlar yararına harcanacak. İsteyen vatandaşlarımız buraya bağışta bulunabilir. Bağışları mama veya barınağın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Barınağımız gerçekten bölgemizdeki örnek barınaklardan bir tanesi bunu gayet net söyleyebilirim. Orada verilen hizmet standartların üstünde. Bu şartları daha da iyileştirmek için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Bağış Hesabı - Son Dakika

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