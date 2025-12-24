Avrupa Birliği'nden Marmaris Belediyesi'ne 660 Bin Euro'luk İklim Hibesi - Son Dakika
Avrupa Birliği'nden Marmaris Belediyesi'ne 660 Bin Euro'luk İklim Hibesi

24.12.2025 14:27  Güncelleme: 15:08
Marmaris Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı proje ile Avrupa Birliği'nden 660 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Proje, erozyonun önlenmesi, yapay resiflerin kurulması ve çevre bilincinin topluma yayılması gibi hedefleri içeriyor.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulundu. İçmeler bölgesinde erozyonun önlenmesi, yapay resiflerin kurulması, deniz çayırlarının yeniden canlandırılması ve çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla hazırlanan proje, 660 bin Euro tutarında hibe almaya hak kazandı.

Marmaris Belediyesi, Avrupa Birliği destekli AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında sunduğu proje ile 660 bin Euro hibe almaya hak kazandı. İçmeler'de uygulanacak proje, kıyı ve deniz ekosistemlerini korumaya yönelik doğa temelli çözümleri esas alıyor.

Son yıllarda orman yangınları, aşırı yağışlar, kıyı erozyonu ve deniz ekosistemlerinde bozulma gibi çoklu çevresel risklerle karşı karşıya kalan Marmaris'te, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik önemli bir proje için Avrupa Birliği desteği sağlandı.

Sözleşme Ankara'da imzalandı

Projenin sözleşmesi, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törenle imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediyesi adına proje sürecini yürüten Özel Kalem ve AR-GE Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal ile AB Yatırımları Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer'in katılımıyla gerçekleşen törende imzaların atılmasıyla birlikte proje resmi olarak uygulama aşamasına geçti.

Erozyon, resif ve eğitim bir arada

Akdeniz Koruma Derneği ile Kalkınma ve Geleceğe Etki Derneği ortaklığında yürütülecek proje, iklim değişikliğinin kıyı ve deniz ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine karşı doğa temelli çözümler sunmasıyla dikkat çekiyor. Hayata geçirilecek çalışma, hem ekosistem restorasyonunu hem de toplumsal farkındalığı birlikte ele alması açısından örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında İçmeler kıyılarında erozyonun azaltılmasına yönelik önlemler alınacak, deniz canlıları için yapay resifler kurulacak ve deniz çayırlarının rehabilitasyonu sağlanacak. Ayrıca çocuklardan turizm çalışanlarına kadar geniş bir hedef kitleye yönelik çevre eğitimleri ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

"Avrupa Birliği desteği, çok önemli bir adım olacak"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, projenin önemine dikkati çekerek, Marmaris'in geleceği için çok önemli bir adım atıldığını belirtti.

Ünlü, "Bu proje ile Marmaris'in İçmeler Koyu'nda, 2021-2022 yıllarında yaşadığımız büyük orman yangınlarının ardından ortaya çıkan erozyon, sedimantasyon, biyolojik çeşitlilik kaybı ve deniz ekosistemlerindeki bozulmaya karşı bütüncül ve doğa temelli çözümler üretmeyi hedefleyen, 24 ay süreli bir iklim uyum ve ekosistem restorasyonu çalışması gerçekleştireceğiz. Aldığımız 660 bin Euro tutarındaki Avrupa Birliği desteği, kentimizin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesi için çok önemli bir adım olacak. Marmaris'in doğasını korumak, yaralarını onarmak ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Kentimize ve geleceğimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Avrupa Birliği, Güncel, Çevre, Son Dakika

