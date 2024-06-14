Marmaris Belediyesi Personel Bayramlaşması Düzenledi

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(MUĞLA) - 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son iş gününde Marmaris Belediyesi'nde personel bayramlaşması düzenlendi. Personelin bayramını kutlayan Başkan Acar Ünlü, "Üzerinize düşeni layıkıyla yapacağınızı biliyorum. O yüzden şimdiden hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ünlü, Kurban Bayramı öncesinde çeşitli birimlerde görev yapan personeliyle bir araya geldi. Ünlü, özellikle sahada çalışan personelin yoğun bir çalışma dönemine gireceğini belirtti.

Vatandaşların mutlu bir bayram geçirmeleri için tüm çalışanlara daha fazla görev düştüğünü söyleyen Ünlü, "Bizim için asıl bayram Marmaris yaşayanlarının ve misafirlerimizin mutlu bir bayram geçirmesi. Hepinizin görevini layıkıyla yapacağına eminim. O yüzden hepinize şimdiden kolay gelsin diyor, tüm Marmaris'in güzel bir bayram yaşamasını diliyorum" diye konuştu.