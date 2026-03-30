Marmaris Belediyesi Rüşvet Soruşturması
Marmaris Belediyesi Rüşvet Soruşturması

30.03.2026 16:21
Marmaris Belediyesi'nde rüşvet iddialarıyla 13 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

Marmaris Belediyesi'nde 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı personelin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıp, maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirip çıkar sağladıkları da öne sürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki ekiplerin aramalarda, yüklü miktarda para ve döviz ele geçirildi.

Öte yandan, T.D.'nin rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve şüphelilerin evlerindeki aramaların polis ekipleri tarafından görüntülenip, kayıt altına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, bugün sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Marmaris Belediyesi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Rüşvet Soruşturması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Rüşvet Soruşturması - Son Dakika
Advertisement
