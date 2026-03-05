Marmaris Çarşı'da Başlatılan Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
05.03.2026 13:57  Güncelleme: 14:45
Marmaris Belediyesi’nin çarşı bölgesinde başlattığı yenileme ve dönüşüm çalışmaları 7 sokakta eş zamanlı olarak sürüyor. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla ve personeliyle yürüttüğü çalışmalarla altyapıdan cephe düzenlemelerine kadar birçok alanda kapsamlı bir yenileme gerçekleştiriliyor.

Marmaris Belediyesi'nin çarşıda gerçekleştirdiği dönüşüm ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediyenin kendi öz kaynakları ve iş gücüyle yürüttüğü projeler kapsamında çarşı bölgesindeki 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. 2025 yılının başında Marmaris Çarşısı'nda başlatılan yenileme programı kapsamında ilk olarak Asmalı Sokak olarak adlandırılan 43'üncü Sokak, ardından PTT Sokağı olarak bilinen 51'inci Sokak'ta dönüşümler tamamlanmıştı. 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda geçen aralık ayı başında başlatılan çalışmalarda ise önemli bir aşama kaydedildi. Toplam 4 bin 110 metrekarelik proje alanında AYDEM, MUSKİ ve Telekom ile koordineli şekilde altyapı tamamen yenileniyor.

45'inci Sokak'ta tüm binaların cepheleri mülk sahipleri tarafından yenilenirken zemin kaplaması da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında görsel kirliliğe yol açan kablolar, klima üniteleri ve tabelalar düzenlendi. 57'inci Sokak'ta ise bina yenilemelerinde sona yaklaşıldı. Çalışmanın ardından zemin kaplama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Diğer sokaklarda ise kötü bir görüntüye neden olan üst çatı kaplamaları sökülürken; diğer kurumlarla koordineli olarak altyapı çalışmaları devam ediyor.

"Marmaris'in kent kimliğini güçlendireceğiz"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in yepyeni, güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşacağını belirterek, "Çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir alışveriş ve geçiş noktası haline getiriyoruz. Yenileme çalışmaları tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşlarımız çok memnun olacak. PTT Sokak bunun bir kanıtıdır. Bu çalışmalarla birlikte çarşı yepyeni bir görünüme kavuşurken Marmaris'in kent kimliğini de güçlendireceğiz" diye konuştu.

14:41
