Marmaris Çarşı'da Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

11.02.2026 09:12  Güncelleme: 10:14
Marmaris Belediyesi, şehrin kalbi olan çarşıda dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli sokaklarda yapılan yenileme, altyapı modernizasyonu ve estetik düzenlemelerle Marmaris’in kent kimliği güçlendirilecek.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, ilçenin en yoğun alışveriş noktalarından biri olan çarşıda başlattığı dönüşüm ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin öz kaynakları ve personeliyle yürütülen proje kapsamında 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda çalışmalar devam ediyor.

2025 yılının başında Marmaris Çarşısı'nda başlatılan yenileme programı kapsamında ilk olarak Asmalı Sokak olarak adlandırılan 43. Sokak, ardından PTT Sokağı olarak bilinen 51. Sokak'ta dönüşümler tamamlanmıştı. Aralık ayı başında ise 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda çalışmalar başladı. Belediyenin kendi öz kaynakları ve personeliyle yürütülen çalışmalarda ilk olarak köhne görüntüye neden olan tenteler kaldırıldı. Toplam 4 bin 110 metrekarelik proje alanında AYDEM, MUSKİ ve Telekom ile koordineli şekilde altyapı yenilenmeye başlandı. Altyapı çalışmalarının ardından doğaltaş zemin kaplamalarıyla üstyapı, modern ve kent estetiğine uygun bir görünüme kavuşturulacak.

Görsel kirliliğe yol açan tabelalar düzenlenecek

Bina cephelerinde ise Postane Sokağı'nda tamamlanan çalışmalara benzer şekilde, görsel kirliliğe yol açan kablolar, klima üniteleri ve tabelalar düzenlenecek. Cephe boya ve onarımlarıyla sokakların mimari kalitesi artırılırken, sosyal yaşamın canlandığı daha düzenli ve çağdaş bir çarşı dokusu oluşturulacak. Belediye yetkilileri, çalışma yapılan sokaklardaki bina cephelerinin de renovasyon ve sağlıklaştırma işlemleri ile cephe düzenlemeleri ile ilgili mülk sahiplerine tebligatlar yapıldığı belirtilerek, iş ve işlemlerin hızlanması adına mülk sahiplerinden duyarlılık beklendiği belirtildi.

"Marmaris'in kent kimliğini güçlendireceğiz"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "İlçemizin merkezi ve ekonominin can damarı olan çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir alışveriş ve geçiş noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Marmaris yaz sezonuna daha estetik, modern ve yaşanabilir bir kent görünümüyle girecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çarşı yenileme çalışmaları tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha konforlu bir alan oluşturacak ve Marmaris'in kent kimliğini güçlendireceğiz" diye konuştu.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.