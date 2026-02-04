Marmaris Belediyesi, Hedeflerini ve 2026 Yılı Etkinliklerini Emıtt'te Anlatacak - Son Dakika
Marmaris Belediyesi, Hedeflerini ve 2026 Yılı Etkinliklerini Emıtt'te Anlatacak

04.02.2026 16:58  Güncelleme: 17:45
Marmaris Belediyesi, EMITT 2026 Fuarı'nda kentin spor, kültür, sanat ve gastronomi odaklı turizm anlayışını tanıtacak. Belediye Başkanı Acar Ünlü, fuarda yeni iş birlikleri geliştirmeyi ve Marmaris'i uluslararası etkinliklerle daha da görünür hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, spor, kültür, sanat ve gastronomi festivalleri ile şekillenen turizm anlayışını, hedeflerini ve 2026 yılı etkinliklerini, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT 2026) anlatacak. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Fuarda kuracağımız temaslarla yeni iş birlikleri geliştirerek, Marmaris'i uluslararası takvimlerde daha fazla etkinlik ve deneyimle yer alan bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

EMITT 2026, bu yıl 5–7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Turizm sektörünün küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından olan fuarda Marmaris Belediyesi de yerini alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak stantta, ticaret odaları ve turizm paydaşlarıyla birlikte katılım sağlayacak Marmaris Belediyesi; kentin 12 aya yayılması hedeflenen turizm çeşitliliğini, sürdürülebilir turizm yaklaşımını, gastronomi potansiyelini, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerini ile yaz ve kış mevsimine yönelik alternatif turizm olanaklarını sektör temsilcileriyle paylaşacak.

Marmaris standında, son yıllarda artan etkinlik odaklı turizm çalışmaları ön plana çıkarılacak. Ziyaretçilere, 2026 yılında düzenlenecek sportif organizasyonlar, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi, eğlence ve yılbaşı temalı festivallere ilişkin bilgi verilerek, ilçenin yılın her döneminde ziyaret edilebilen bir destinasyon olduğu vurgulanacak.

Başkan Ünlü panelde konuşmacı olarak yer alacak

Fuarda ayrıca açılış kokteyli düzenlenecek. Başkan Ünlü, GETOB tarafından organize edilen "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" lansmanı kapsamında gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak katılacak. Panelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da yer alacak.

"Tüm ziyaretçileri standımıza davet ediyoruz"

Ünlü, kentin turizm vizyonunda festivallerin kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Marmaris'i yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; kültürü, sanatı, sporu ve gastronomisiyle 12 ay yaşayan bir kent olarak konumlandırıyoruz. Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlediğimiz koşu ve bisiklet yarışları, müzik, sanat, gastronomi ve festivalleri, açık hava etkinlikleri ile sezonu uzatıyor, farklı ziyaretçi profillerini Marmaris'e çekiyoruz. EMITT 2026 bu vizyonu anlatmak için önemli bir platform. Fuarda kuracağımız temaslarla yeni iş birlikleri geliştirerek, Marmaris'i uluslararası takvimlerde daha fazla etkinlik ve deneyimle yer alan bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm ziyaretçileri standımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
