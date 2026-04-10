Marmaris Körfezi İçin Bilimsel Buluşma

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, körfezin çevresel sorunlarını ve çözüm yollarını ele almak amacıyla 14 Nisan Salı günü bilimsel bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı destekli SEAMAR projesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir, körfezin dününe, bugününe ve yarınına ışık tutacak.

Marmaris Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak finansmanıyla yürütülen Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi (SEAMAR) kapsamında "Geçmişten Günümüze Marmaris Körfezi'nin Genel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir etkinlik düzenlenecek. 14 Nisan Salı günü saat 14.30'da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu bilimsel veriler ışığında ele alınacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir'in sunumuyla gerçekleşecek buluşmada, Marmaris Körfezi'ne ilişkin bilimsel analizler ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşılacak.

Körfezin geçmişten bugüne yaşadığı değişimlerin, mevcut risklerin ve çözüm önerilerinin kapsamlı şekilde değerlendirileceği programda, doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.