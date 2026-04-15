Marmaris Körfezi'nin Çevresel Durumu Bilimsel Veriler Işığında Ele Alındı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi (SEAMAR) kapsamında gerçekleştirilen programda, Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Marmaris'te deniz ekosisteminin korunması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla önemli bir söyleşi düzenlendi. SEAMAR Projesi kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu, bilimsel veriler ışığında değerlendirilirken; iklim değişikliği, kirlilik baskıları ve çözüm önerileri ele alındı.

Marmaris Belediyesi Özel Kalem ve AR-GE Müdürü Didem Gamze Işıksal'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Marmaris Körfezi'nin Genel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı söyleşide, körfezin geçmişten bugüne yaşadığı değişim, mevcut riskler ve çözüm alanları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Söyleşiye konuk olarak katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir ise su kalitesi, ekosistem dinamikleri, kirlilik baskıları ve iklim değişikliğinin körfez üzerindeki etkilerini anlattığı bir sunum yaptı. Somut verilerin ortaya konduğu sunumda uzun dönemli ölçüm ve analiz sonuçları davetlilerle paylaşıldı.

Söyleşide, körfezde artan çevresel baskılar, turizm ve insan faaliyetlerinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve risk yönetimi ile koruma ve iyileştirme odaklı çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, sürdürülebilir bir Marmaris için atılması gereken adımlar da vurgulandı.