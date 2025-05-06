Marmaris, NetZeroCities Programına Seçildi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen NetZeroCities Group Study Visits programına seçildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bükreş'te edinilecek bilgi ve deneyimler, Marmaris'in iklim nötr bir geleceğe ulaşma vizyonuna güçlü katkılar sunacak. Marmaris'i daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Marmaris, Avrupa Birliği tarafından desteklenen NetZeroCities Group Study Visits programına, Bükreş çalışma ziyareti için seçilen 3 yerleşim yerinden biri oldu. Bükreş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programda Marmaris, Portekiz'den Valongo ve Çekya'dan Prag ile birlikte yer alacak. Seyahat ve konaklama masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacak Marmaris Belediyesi'nden 3 temsilci bu süreçte önemli deneyim ve bilgi kazanımı elde edecek. Ziyaret sürdürülebilir ulaşım, enerji verimli kentsel dönüşüm, doğa temelli çözümler gibi öncelikli iklim alanlarında kapasite geliştirme amacı taşıyor.

'Şehir içi bisiklet yolları ağı' sunumu yapılacak

Belediye temsilcileri, gerçekleştirecekleri alan ziyaretlerinde, Bükreş'te uygulanan öncü projeleri yerinde inceleyecek. Ayrıca Marmaris ve diğer katılımcılar kendi şehirlerinde yürüttükleri iklim odaklı çalışmaları sunacak. Marmaris Belediyesi temsilcileri de düşük karbon hedefindeki aşamalardan biri olan kent içindeki ulaşım amaçlı bisiklet yolları ağını ve gelişim planını diğer temsilcilere anlatacak.

Ortak akıl atölyeleri, paydaş katılımı üzerine vaka çalışmaları, geleceğe yönelik birlikte çözüm arayışları yoluyla ev sahibi Bükreş'in "iklim açısından nötr" bir şehre dönüşüm yaklaşımı katılımcılarla paylaşılacak. Ziyaretin sonunda, Marmaris heyeti edinimlerini ilçeye transfer edebileceği kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon önerilerini geliştirecek. Bu planlar, NetZeroCities uzmanlarının desteğiyle şekillenecek.

Bu programın Marmaris için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, "Marmaris Belediyesi olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu ziyaret, Marmaris için sadece bir gözlem değil; aynı zamanda ortak üretim, karşılıklı öğrenme ve kapasite geliştirme süreci olacak. Bükreş'te edinilecek bilgi ve deneyimler, Marmaris'in iklim nötr bir geleceğe ulaşma vizyonuna güçlü katkılar sunacak. Marmaris'i daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.