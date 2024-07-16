Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

16.07.2024 01:04
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Atatürk Meydanı'ndaki programda, 15 Temmuz'da halkın değerlere sahip çıkmasının asla unutulmayacağını söyledi.

Akbıyık, milli iradenin bütün görkemiyle tecelli ettiği, tarihteki en büyük ihanetlerden birini hatırlamak ve buna karşı asil milletin göstermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha idrak etmek üzere toplandıklarını kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise milli irade, vatan ve egemenlik için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahramanları anmak, o karanlık geceyi unutmamak üzere meydanlarda buluştuklarını ifade etti.

Mete, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu noktada adeta etten duvar ören Marmarisli hemşehrilerine teşekkür etti.

FETÖ terör örgütü tarafından devleti ele geçirme girişiminin başarısız olduğunu belirten Mete, "Bu aziz milletimiz istikbali ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Söz konusu vatan olduğunda hiçbir mazeret bizi durdurmayacak ve yolumuzdan alıkoymayacaktır. Milletimizin emaneti olan silahları yine milletimize doğrultmak suretiyle ülkemizi bir karanlığa hapsetmek isteyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise 15 Temmuz'da demokrasi ve milli iradeye karşı FETÖ terör örgütü tarafından darbe girişiminde bulunulduğunu, bunun asla sıradan bir darbe girişimi olmadığını söyledi.

15 Temmuz gecesi ülkenin en önemli kurumlarının bombalandığını anlatan Otgöz, "Ülkemize her dönemde saldırılar, ihanetler olmuş, tuzaklar kurulmuştur. Bu saldırıların amacı, Türk milletini tarihten silmek, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Ancak yüz yıl olduğu gibi yine yanıldılar. Hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler, Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, ezanına, bayrağına, Meclisi'ne, Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacağını hesap etmemişlerdi. Karşılarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, vatanını, milletini ölüm pahasına koruyan Türk milletini buldular." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da konuşma yaptı.

Programda sancak koşusu sonrasında sporcular, Türk bayrağını Vali Akbıyık'a teslim etti.

Etkinlik sırasında Marmaris Su Sporları Merkezi sporcuları gösteri yaptı.

Türk bayraklarıyla donatılan ve ışıklandırılan sahil güvenlik botu da Marmaris açıklarında demirledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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