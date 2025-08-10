Marmaris\'te 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aşıklar Tepesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.