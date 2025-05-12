Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Festivali Coşkusu

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Festivali" düzenliyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, gençliğe armağan edilen çok özel bir gündür. Biz de bu anlamlı günü, gençlerimizin enerjisi ve halkımızın katılımıyla dört gün boyunca dolu dolu kutlayacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dört gün sürecek etkinliklerle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlamaya hazırlanıyor. 16 ile 19 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Gençlik Festivali, konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden spor turnuvalarına, halk oyunlarından fener alayına kadar renkli etkinliklerle ilçeyi bayram yerine çevirecek.

Festival boyunca her yaştan yurttaş için hazırlanan programda coşku ve eğlence bir arada olacak. 19 Mayıs akşamı düzenlenecek büyük fener alayı ve Bulutsuzluk Özlemi konseriyle kutlamalar taçlandırılacak.

Spor ve sanat bir arada olacak

Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden hareketle düzenlenecek spor etkinlikleri, 16 Mayıs Cuma günü başlayacak. Aynı gün saat 16.00'da plaj voleybolu, plaj futbolu ve sokak basketbolunun yer aldığı turnuvalar, halk plajı ve Türkmenistan Parkı'nda yapılacak.

Spor etkinlikleri, 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü de devam edecek. Etkinlikler kapsamında amatör grupların ve müzikal yeteneğini göstermek isteyen gençler için de 'Sahne Senin' adıyla bir program düzenlenecek. Üniversite ve liseli gruplar başta olmak üzere kendine güvenen gençler, 16-18 Mayıs günleri arasında saat 18.00'de 'Sahne Senin'e çıkarak performans sergileyecek.

Kaysu Biber Galerisi'nin açılışı yapılacak

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde Kaysu Biber'in isminin verildiği galeri ve Kaysu Biber'in resimlerinden oluşan sergi, saat 18.00'da ziyarete açılacak, saat 21.00'de ise Ege türkülerinin sevilen sesi Tolga Çandar, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendireceği bir konser verecek. Kültür ve Sanat Evi'ndeki konser ücretsiz olacak.

100 yıllık emanet Bozburnu'nda sahnelenecek

Festival, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki halk oyunları gösterisinin ardından dans gösterileri ile devam edecek. Bayram etkinliklerinin bir diğer ayağı ise Bozburun olacak. '100 Yıllık Emanet Cumhuriyet Dans Tiyatrosu' Cumhuriyet'in en temel değerlerini dans ve tiyatro ile anlatarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ankara Kültür ve Sanat Kulübü'nün (AKSAK) sahneleyeceği etkinlik Kurtuluş Savaşı sürecini dans ve müzikle anlatacak.

Gökçe, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda

Marmaris'te bayram coşkusu, 18 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da sevilen sanatçı Gökçe'nin konseriyle 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda devam edecek. Ardından '100 Yıllık Emanet Cumhuriyet Dans Tiyatrosu' saat 22.30'da meydanda vatandaşlarla buluşacak.

Bayram günü etkinlikleri ise 19 Mayıs Pazartesi günü ise sabah 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saat 10.30'da Şehir Stadyumu'ndaki resmi kutlama programının ardından başlayacak. Saat 12.00'de Yüzme Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek Satranç Turnuvası'nda, gençler yeteneklerini yarıştırırken kutlamalar fener alayı ile taçlanacak.

Bulutsuzluk Özlemi sahnede

Aynı gün saat 20.30'da Ketenci Otel önünde başlayacak fener alayında vatandaşlara 'Bayrağını al, bayram coşkusuna ortak ol' çağrısında bulunan belediye ayrıca 200 metrelik bayrak açacak. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek kortej boyunca marşlar ve Cumhuriyet şarkılarıyla bayram coşkusu zirve yapacak. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda saat 21.00'deki konserde Türkiye'nin en sevilen Rock gruplarından Bulutsuzluk Özlemi şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek. 19 Mayıs etkinlikleri, '100 Yıllık Emanet Cumhuriyet Dans Tiyatrosu' ile sona erecek.

"Bu anlamlı günü, dört gün boyunca dolu dolu kutlayacağız"

Belediye Başkanı Ünlü, tüm vatandaşları bayram coşkusuna ortak olmaya davet ederek "19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, gençliğe armağan edilen çok özel bir gündür. Biz de bu anlamlı günü, gençlerimizin enerjisi ve halkımızın katılımıyla dört gün boyunca dolu dolu kutlayacağız. Tüm Marmarislileri ve misafirlerimizi Gençlik Festivalimize, birlikte bayramın ruhunu yaşamak, Cumhuriyet'in kalesi Marmaris'e yakışır bir biçimde kutlamak üzere davet ediyorum. Bayrağınızı alın, bayram coşkusuna ortak olun" diye konuştu.

Detaylı program ve etkinlik saatleri, Marmaris Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden de takip edilebilecek.