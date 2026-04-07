Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

07.04.2026 17:11  Güncelleme: 19:00
Marmaris Belediye Meclisi, nisan ayı olağan toplantısında 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğu ile kabul etti. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in hak ettiği yere taşınması için azimle çalıştıklarını belirtti.

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısında, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'i her alanda hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Bir yıllık faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda meclis başkan vekillikleri, katip üyelikler, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

Yapılan gizli oylamada Meclis 1. Başkan Vekilliğine Müjgan Gürgan, 2. Başkan Vekilliğine Ahmet Özdemir seçilirken; katip üyeler Pelin Yaylalı ve Alara Kargın oldu. Belediye Encümeni'ne ise Tunç Telli ile Hüseyin Süer getirildi.

Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Fahri Tan, Okan Uslu, Erdal Nur ile AK Parti Grubu'ndan Ayşe Taşar; İmar Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Ahmert İnoğlu, Kemal Açar, İlkay Şimşek ile AK Parti Grubu'ndan Uysal Avcı; Plan ve Bütçe Komisyonu'na ise CHP Grubu'ndan Sibel Şenaydın, Erdem Karaosmanoğlu, Osman Demirtaş ile AK Parti Grubu'ndan İbrahim Çelikalp seçildi.

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son madde olan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi sırasında Belediye Başkanı Acar Ünlü, meclis başkanlığını Başkan Vekili Müjgan Gürgan'a bıraktı. Faaliyet raporu değerlendirilmesinin ardından yapılan oylamada Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Ünlü, "Marmaris'i her alanda hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz. Bu süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen belediye personelimize, meclis üyelerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Kocaeli’de sessiz gece Kocaeli'de sessiz gece
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
