Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısında, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'i her alanda hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Bir yıllık faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda meclis başkan vekillikleri, katip üyelikler, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

Yapılan gizli oylamada Meclis 1. Başkan Vekilliğine Müjgan Gürgan, 2. Başkan Vekilliğine Ahmet Özdemir seçilirken; katip üyeler Pelin Yaylalı ve Alara Kargın oldu. Belediye Encümeni'ne ise Tunç Telli ile Hüseyin Süer getirildi.

Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Fahri Tan, Okan Uslu, Erdal Nur ile AK Parti Grubu'ndan Ayşe Taşar; İmar Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Ahmert İnoğlu, Kemal Açar, İlkay Şimşek ile AK Parti Grubu'ndan Uysal Avcı; Plan ve Bütçe Komisyonu'na ise CHP Grubu'ndan Sibel Şenaydın, Erdem Karaosmanoğlu, Osman Demirtaş ile AK Parti Grubu'ndan İbrahim Çelikalp seçildi.

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son madde olan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi sırasında Belediye Başkanı Acar Ünlü, meclis başkanlığını Başkan Vekili Müjgan Gürgan'a bıraktı. Faaliyet raporu değerlendirilmesinin ardından yapılan oylamada Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Ünlü, "Marmaris'i her alanda hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz. Bu süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen belediye personelimize, meclis üyelerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.