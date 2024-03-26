Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

Marmaris\'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 11'i Afganistan, 20'si Suriye uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı zanlısı ise adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

26.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir aracı takibe aldı.

Armutalan Mahallesi Datça Yolu Kavşağı'nda durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11'i Afganistan, 20 'si Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Afganistan, Marmaris, Suriye, Göçmen, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kardeşlik Buluşmasında Yetim Çocuklar Bir Araya Geldi
    21:05 Kardeşlik Buluşmasında Yetim Çocuklar Bir Araya Geldi

    Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen Kardeşlik Buluşması etkinliğinde yetim çocuklar bir araya geldi. Etkinliğe vakıf üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer de katıldı. İlhan Zafer, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, Müslümanların bu ayda sorumluluklarının olduğunu belirtti ve dünyadaki zulümlerin son bulması için dua etti. Ayrıca, çocuklara vakıf olarak kaliteli hizmet verdiklerini ve onların eğitimlerine destek olduklarını ifade etti.

  • Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
    21:03 Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

    Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir hafta içinde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • Samsun'da polisler okulda velilere yasa dışı bahis konusunda bilgilendirme semineri verdi
    20:59 Samsun'da polisler okulda velilere yasa dışı bahis konusunda bilgilendirme semineri verdi

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere bilgilendirme semineri düzenledi. Siber polisler, 110 kişiyi siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.

  • Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun Annesi Biheyecan Komsuoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
    20:59 Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun Annesi Biheyecan Komsuoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

    Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.

  • Diyarbakır'da uyuşturucu derneğinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
    20:59 Diyarbakır'da uyuşturucu derneğinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı
    20:59 Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı

    Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okundu
    20:58 Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okundu

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.

  • Elazığ'da tedavi gören Nijeryalı üniversite öğrencisi toprağa verildi
    20:57 Elazığ'da tedavi gören Nijeryalı üniversite öğrencisi toprağa verildi

    Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.

  • Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
    20:54 Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

    Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar yemeğinde buluştu
    20:51 Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

    Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.


20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 21:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement