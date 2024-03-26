Marmaris\'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

Kardeşlik Buluşmasında Yetim Çocuklar Bir Araya Geldi

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen Kardeşlik Buluşması etkinliğinde yetim çocuklar bir araya geldi. Etkinliğe vakıf üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer de katıldı. İlhan Zafer, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, Müslümanların bu ayda sorumluluklarının olduğunu belirtti ve dünyadaki zulümlerin son bulması için dua etti. Ayrıca, çocuklara vakıf olarak kaliteli hizmet verdiklerini ve onların eğitimlerine destek olduklarını ifade etti.