Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Renkli Geçti

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Marmaris Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı. Bisiklet turundan kermese, Zeybek gösterisinden fidan dikimine kadar birçok etkinliğin yer aldığı etkinliğe ilçeli kadınlar ilgi gösterdi.

Şehir dışında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü Başkan Vekili Tunç Telli temsil etti.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak bisiklet turu düzenlendi. Kadın mücadelesine destek vermek amacıyla mor renge boyanan Marvelos bisikletlerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Vekili Telli, meclis üyeleri ve kadınlar, "Eşitliğe pedal çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu yaptı.

Kadınlardan oluşan Zeybek grubu gösteri yaptı

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ise sadece kadın üreticilerin yer aldığı Kadın Emeği Kermesi açıldı. Telli, Ünlü'nün eşi Aylin Ünlü, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta kadınlardan oluşan Zeybek grubu performans sergiledi. MARFOD üyelerinin Kadınlar Günü'ne özel bir sergi açtığı kermeste alanda ve Halk Kafe'de bulunan kadınlara da belediye serasında yetiştirilen menekşeler hediye edildi.

Kadınlar zeytin fidanı dikti

Buradaki açılışın ardından Camiavlu Mahallesi'nde zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi. "Tıpkı bir zeytin ağacı gibi yaşamayı ciddiye alan, kök salan ve yarınlara inanan tüm kadınlar için buluşalım" sloganıyla yapılan etkinlikte, kadınlar belediyenin yeşil alanına zeytin fidanı dikti.

Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin yüzme havuzu da 14.00-16.00 saatleri arasında kadınlara ücretsiz hizmet verdi.