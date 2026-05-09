Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Masa Tenisi Turnuvası

Marmaris\'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Masa Tenisi Turnuvası
09.05.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te düzenlenen masa tenisi turnuvasıyla bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

"Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında gerçekleştirilen Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları, ortaokullar arası final müsabakalarıyla sona erdi.

Öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen turnuvanın final gününde, ilçedeki farklı okullarda eş zamanlı heyecan yaşandı.

Müsabakaların gerçekleştirildiği okullarda ilçe protokolü, öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ile Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar, turnuva kapsamında düzenlenen maçları yerinde takip etti.

Okullardaki etkinlikler kapsamında, İçmeler İnayet Coşkun Kodak Ortaokulu'nda hayırsever Osman Musaoğlu, Özel Marmaris MBA Ortaokulu'nda İlçe Müftüsü Yunus Acar, Aksaz Turgut Reis Ortaokulu'nda Marmaris Merkez Komutanı Deniz Albay Cüneyt Kara ile İlçe Jandarma Komutan Vekili Vural Karabela, Özel Türk Koleji Marmaris Ortaokulu'nda ise Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Özkan Öner öğrencilerle müsabakalara katıldı.

Karşılaşmaların ardından derece elde eden öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuva süresince sporun disiplini ve centilmenliği vurgulanırken, genç nesillere sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan uzak durma bilincinin aşılanması hedeflendi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:14:47. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.