Marmaris\'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Masa Tenisi Turnuvası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

"Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında gerçekleştirilen Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları, ortaokullar arası final müsabakalarıyla sona erdi.

Öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen turnuvanın final gününde, ilçedeki farklı okullarda eş zamanlı heyecan yaşandı.

Müsabakaların gerçekleştirildiği okullarda ilçe protokolü, öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ile Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar, turnuva kapsamında düzenlenen maçları yerinde takip etti.

Okullardaki etkinlikler kapsamında, İçmeler İnayet Coşkun Kodak Ortaokulu'nda hayırsever Osman Musaoğlu, Özel Marmaris MBA Ortaokulu'nda İlçe Müftüsü Yunus Acar, Aksaz Turgut Reis Ortaokulu'nda Marmaris Merkez Komutanı Deniz Albay Cüneyt Kara ile İlçe Jandarma Komutan Vekili Vural Karabela, Özel Türk Koleji Marmaris Ortaokulu'nda ise Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Özkan Öner öğrencilerle müsabakalara katıldı.

Karşılaşmaların ardından derece elde eden öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuva süresince sporun disiplini ve centilmenliği vurgulanırken, genç nesillere sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan uzak durma bilincinin aşılanması hedeflendi.