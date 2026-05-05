Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Turnuvası

Marmaris\'te Bağımlılıkla Mücadele Turnuvası
05.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğrenciler, bağımlılıkla mücadele için yarıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları, ikinci gününde müsabakalarla devam etti.

İlçe genelindeki ortaokullarda eş zamanlı olarak yürütülen turnuvalarda öğrenciler, bağımlılıkla mücadele farkındalığı oluşturmak amacıyla ter döküyor.

Etkinliğin ikinci gününde protokol üyeleri, farklı okulları ziyaret ederek öğrencilerin turnuva heyecanına ortak oldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Muğla Yeşilay Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ve Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar, turnuva kapsamında düzenlenen çeşitli müsabakaları yerinde takip etti.

Program çerçevesinde, Çetibeli Ali Fikret Bilgin Ortaokulu'nda İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve Milli Parklar Müdürü Halil Şahin, Özel Çağdaş Bilim Ortaokulu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Mustafa Altıparmak ve Komiser Alparslan Akgünlü, Özel Uğur Ortaokulu'nda Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Kadir Baysal, Bozburun ve Bayır Muhittin Çoban Ortaokullarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, öğrencilere eşlik ederek müsabakaları takip etti. ???????

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Gün boyu süren ve büyük çekişmeye sahne olan maçların ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Okullarda düzenlenen törenlerde dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Beş gün sürmesi planlanan turnuvalar aracılığıyla sporun birleştirici gücü kullanılarak gençlerin bağımlılıklara karşı korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:23:33. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.