Marmaris Bozburun Sahil Bandı Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Bozburun Sahil Bandı Yenileniyor

05.03.2026 13:48  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi, Bozburun'da 1,5 kilometrelik sahil hattını modern bir görünüme kavuşturmak için yenileme çalışmaları başlattı. Proje kapsamında kaldırımlar yenilenecek ve cep otoparkları oluşturulacak.

(MUĞLA)Marmaris Belediyesi, deniz turizminin önemli merkezlerinden Bozburun'da sahil bandını baştan sona yenilemek için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 1,5 kilometrelik sahil hattı iki etap halinde düzenlenerek, modern ve konforlu bir görünüme kavuşturulacak.

Marmaris Belediyesi, Bozburun Mahallesi'nde sahil bandını yenilemek için kapsamlı bir düzenleme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 1,5 kilometre uzunluğundaki sahil hattı iki etap halinde düzenlenecek.

Kaldırımlar yenilenecek, cep otoparkları oluşturulacak

Çalışmalar kapsamında imar planına uygun şekilde kaldırımlar yenilenirken cep otoparkları da oluşturulacak. Uzun yıllardır kullanılan ve zamanla yıpranan sahil hattı, modern bir görünüme kavuşturularak, hem mahalle sakinleri hem de bölgeyi ziyaret eden misafirler için daha konforlu ve estetik bir alan haline getirilecek.

Sahil bandı daha düzenli ve güvenli hale getirilecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mavi turizmin önemli duraklarından biri olan Bozburun'da sahil bandının daha düzenli, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Bozburun, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Bozburun Sahil Bandı Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:53:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmaris Bozburun Sahil Bandı Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.