Marmaris Bozburun Sahil Bandı Yenileniyor

(MUĞLA) – Marmaris Belediyesi, deniz turizminin önemli merkezlerinden Bozburun'da sahil bandını baştan sona yenilemek için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 1,5 kilometrelik sahil hattı iki etap halinde düzenlenerek, modern ve konforlu bir görünüme kavuşturulacak.

Kaldırımlar yenilenecek, cep otoparkları oluşturulacak

Çalışmalar kapsamında imar planına uygun şekilde kaldırımlar yenilenirken cep otoparkları da oluşturulacak. Uzun yıllardır kullanılan ve zamanla yıpranan sahil hattı, modern bir görünüme kavuşturularak, hem mahalle sakinleri hem de bölgeyi ziyaret eden misafirler için daha konforlu ve estetik bir alan haline getirilecek.

Sahil bandı daha düzenli ve güvenli hale getirilecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mavi turizmin önemli duraklarından biri olan Bozburun'da sahil bandının daha düzenli, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuşması hedefleniyor.