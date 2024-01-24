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Marmaris'te Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Marmaris'te Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde buldukları çantayı içindeki para ve ziynet eşyalarıyla birlikte sahibine teslim etti. Çantanın sahibi Hatice Ertaş, çantayı arabaya binerken duvarın üzerinde unuttuğunu belirtti ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Marmaris\'te Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi
24.01.2024 - 21:23,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu, içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine teslim edildi.

Marmaris Belediyesinin açıklamasına göre, İçmeler Mahallesi Barış Caddesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bahçe duvarının üzerinde çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para, altın yüzük, küpe, kolye, cep telefonları, kredi kartı ve kimlikler olduğu görüldü. Çantanın Hatice Ertaş'a ait olduğu belirlendi.

Çanta, içindekilerle Zabıta Müdürlüğüne gelen Hatice Ertaş'a teslim edildi.

Hatice Ertaş, Antalya'dan Marmaris'e tatil için geldiklerini, arabaya binerken telaşla çantayı duvarın üzerinde unuttuğunu belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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