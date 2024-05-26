Marmaris\'te çevre temizliği yapan çift, 150 torba atığı belediyeye teslim etti

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(MUĞLA) - Marmaris'te çevreye karşı duyarlılığıyla tanınan Avcı çifti, bir ayda koylarda temizlik yaparak topladıkları 150 torba atığı Marmaris Belediyesi çalışanlarına teslim etti.

Marmaris koylarında gönüllü temizlik yapan Yıldız ve İmdat Avcı çifti, son bir ayda "Türkü Ozan" isimli tekneleriyle Marmaris'in koylarını dolaştı. Her sene koy temizliğini rutin hale getiren çift, koylardan battal boy 150 torba çöpü Marmaris'te kıyıya çıkardı.

70 yaşındaki İmdat Avcı ve 51 yaşındaki eşi Yıldız Avcı'yı Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ve vatandaşlar çiçekle ve davul zurnayla karşıladı.

Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin kamyonlara taşıdığı çöpler katı atık tesisine götürüldü. Marmaris Belediyesi olarak Avcı çiftinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Zafer Yılmaz, "Doğanın ve çevrenin korunması noktasında gösterdikleri özverili çabadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin yaptıkları temizliğin karşılığını sevgi ve insanların destekleriyle almak istediklerini belirten Yıldız Avcı da her sene olduğu gibi bu yıl da bütün koylarda temizlik yaptıklarını söyledi. Avcı, tüm vatandaşların doğaya karşı duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Temiz çevre temiz toplum demektir, eğitim demektir, sağlık demektir. Doğa bize verilen en büyük nimettir" diye konuştu.