Marmaris'te Cumhuriyet'in 101. Yılında Zeybek Gösterisi

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına özel 101 kişinin katılımıyla Zeybek gösterisi düzenleyecek.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Bayram sevincinin doyasıya yaşanacağı bu özel günde, 101 kişiyle Zeybek gösterisi de yapılacak.

Fener alayının önünde gerçekleşecek gösteriye katılmak isteyenlerin Kültür Müdürlüğü'ne başvurması gerektiğini belirten yetkililer, " Cumhuriyet Bayramı'mızı heyecanla kutlayacağız. 101'inci yıla ithafen 101 kişiyle yapacağımız Zeybek gösterisi için başvurular başladı. Çalışmalar ise 20 Eylül Cuma günü başlayacak. Bayrama kadar devam edecek çalışmaların ardından fener alayında halkımızla birlikte 101. yıl coşkusunu yaşayacağız" açıklamasını yaptı.