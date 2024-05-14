Marmaris'te Dere Temizliği ve İlaçlama Çalışması Başlatıldı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçedeki derelerde koku ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için ortak çalışma başlattı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dere ve kanallarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik ekipleri derelerdeki çöpleri toplarken, belediyeye bağlı vektörle mücadele ekipleri de sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

ÖNCE TEMİZLİK SONRA İLAÇLAMA

Dere yataklarında biriken yosun ve balçık temizlenirken, akıntıyla gelen miller de araçlarla toplanıyor. Ekipler, doğaya zarar vermeden, sivrisinek popülasyonundaki artışı önlemek için ilaçlama yapıyor.

ZAMANDAN TASARRUF EDİLİYOR

Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, dere temizliği çalışmalarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleriyle koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek, "Hem temizlik hem de ilaçlama yaparak iki işi aynı anda çıkarıyoruz. Böylelikle hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de koku, kötü görüntü ve sivrisinek oluşumunun önüne geçiyoruz" dedi.