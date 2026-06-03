Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

03.06.2026 15:11
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Marmaris'te 22 düzensiz göçmen ve 7 şüpheli yakalandı; uyuşturucu ve dolara el konuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kemeraltı Mahallesi Atatürk Caddesi ve Saman İskelesi açıklarında bir hareketlilik tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzensiz göçmenlerin Saman İskelesi sahiline geldikleri belirlendi. Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle denizde operasyon düzenledi.

Saman İskelesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7'si Afganistan, 15'i İran uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, teknenin kaptanlığını yaptıkları değerlendirilen Özbekistan uyruklu F.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Çalışmalarını karada da sürdüren ekipler, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen İran vatandaşları M.M, S.A, F.H, S.S. ile Irak vatandaşı K.A.H'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Böylece olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.M'nin konakladığı otel odasında yapılan aramada, reçetesiz bulundurulan 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu şüpheli hakkında ayrıca "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 725 dolar ile 450 avroya el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin taşındığı yelkenli tekne, olayda kullanıldığı belirlenen kiralık bir otomobil ve iki şişme bot hakkında adli şerh talebinde bulunulurken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Marmaris, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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