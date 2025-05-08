Marmaris'te Engelli Çocuklar İçin Ücretsiz Diş Tarama Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te Engelli Çocuklar İçin Ücretsiz Diş Tarama Etkinliği

Marmaris Belediyesi, Engelliler Haftası öncesi engelli çocuklar için ağız diş sağlığı taraması ve yerinde tedavi etkinliği gerçekleştirdi. Uzman diş hekimleri tarafından verilen hizmetin katılımı yoğun oldu.

08.05.2025 16:49  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, engelli çocuklar için ağız diş sağlığı taraması ile yerinde tedavi etkinliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, Engelliler Haftası öncesi ilçede yaşayan engelli çocuklara yönelik ilk kez hayata geçirilen bir hizmete imza attı. Belediye, engelli çocuklar için ücretsiz diş taraması ve yerinde tedavi gerçekleştirdi.

Engelsiz Diş Hekimleri Derneği ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen muayene ve tedavi hizmetinde dernekten ve Ege Üniversitesinden engelli bireylerle çalışma konusunda uzman diş hekimleri görev aldı.

Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer ve Başkan Yardımcısı Sedat Kirt'in de çocukları ve aileleri yalnız bırakmadığı etkinliğe katılım yoğun oldu.

Belediye Başkan Danışmanı Didem Gamze Işıksal, "Marmaris Belediye Başkanımız Acar Ünlü'nün öncülüğünde engelsiz gülüşler için bu etkinliği düzenledik. Türkiye'nin önde gelen diş hekimleri, çocuklarımız için Marmaris'e geldi. Özel çocuklarımıza bu hizmeti sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Engelsiz Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah ise gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam edeceklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Engelliler Haftası, Yerel Yönetim, Diş Sağlığı, Marmaris, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Engelli Çocuklar İçin Ücretsiz Diş Tarama Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:09:12. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Engelli Çocuklar İçin Ücretsiz Diş Tarama Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.