Marmaris'te Engelli Çocuklar İçin Ücretsiz Diş Tarama Etkinliği

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, engelli çocuklar için ağız diş sağlığı taraması ile yerinde tedavi etkinliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, Engelliler Haftası öncesi ilçede yaşayan engelli çocuklara yönelik ilk kez hayata geçirilen bir hizmete imza attı. Belediye, engelli çocuklar için ücretsiz diş taraması ve yerinde tedavi gerçekleştirdi.

Engelsiz Diş Hekimleri Derneği ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen muayene ve tedavi hizmetinde dernekten ve Ege Üniversitesinden engelli bireylerle çalışma konusunda uzman diş hekimleri görev aldı.

Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer ve Başkan Yardımcısı Sedat Kirt'in de çocukları ve aileleri yalnız bırakmadığı etkinliğe katılım yoğun oldu.

Belediye Başkan Danışmanı Didem Gamze Işıksal, "Marmaris Belediye Başkanımız Acar Ünlü'nün öncülüğünde engelsiz gülüşler için bu etkinliği düzenledik. Türkiye'nin önde gelen diş hekimleri, çocuklarımız için Marmaris'e geldi. Özel çocuklarımıza bu hizmeti sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Engelsiz Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah ise gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam edeceklerini iletti.