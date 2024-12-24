Marmaris'te Fırın Denetimleri: Hijyen Kurallarını İhlal Eden 3 İşletmeye Ceza - Son Dakika
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Marmaris'te Fırın Denetimleri: Hijyen Kurallarını İhlal Eden 3 İşletmeye Ceza

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesi fırınlarda denetim yaptı. Hijyen kurallarına uymayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

24.12.2024 15:33
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi fırınlarda da denetim yaptı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini düzenli olarak sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerini daha da yoğunlaştırdı.

Geçen hafta zincir marketlerde denetim yapan ekipler bugün de fırın, pastane ve unlu mamul üreten yerleri denetledi. Denetimlerde gramaj, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları, baca temizlik kartı, ruhsat ve vergi levhası kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: ANKA

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