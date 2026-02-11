Muğla'nın Marmaris ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, otel, apart, pansiyon ve ikametlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlatıldı.
Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, fuhşa zorlanan 7 yabancı uyruklu mağdur kadını işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?