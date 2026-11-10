Marmaris\'te geleneksel yüzme etkinliğinde Atatürk saygıyla anıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Geleneksel Ata'ya Saygı Yüzme Etkinliği" gerçekleştirildi.

İçmeler Mahallesi'inde plajda Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesince düzenlenen etkinlik, yüzme eğitmeni Mehtap Vardıoğlu ve ekibinin katkılarıyla yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı programda, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi ve bağlılığı denizde yüzerek ifade etti.

Törende konuşan Kaymakam Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve gelecek nesillere bıraktığı mirasa dikkati çekerek, Atatürk'ün ilke ve değerlerini yaşatmanın önemini vurguladı.

Kaya, anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi ile Vardıoğlu ve ekibine teşekkür etti.