Marmaris'te Gençler, Fırtınanın Kıyıya Sürüklediği Atıkları Topladı

26.02.2026 13:56  Güncelleme: 15:25
Marmaris Belediyesi, Sosyal Gençlik Masası ve Muğla Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gençler, fırtına sonrası denizden sürüklenerek kıyıya ulaşan atıkları topladı. Toplanan atıkların yüzde 80'inin geri dönüştürülebilir olduğu belirlendi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) ve Muğla Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gençler, fırtınanın kıyıya sürüklediği atıkları topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan çevre etkinlikleri kapsamında Marmaris'te sahil temizliği gerçekleştirildi. SOGEM, Muğla Gençlik Meclisi ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gençler, Yalancı Boğaz mevkiinde kıyı temizliği yaptı.

Son dönemde etkili olan fırtınalar nedeniyle denizden karaya sürüklenen atıklar, gönüllü gençler ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla toplandı.

Toplanan atıkların yaklaşık yüzde 80'inin geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu belirlendi. Atıklar, geri dönüşüm sürecine kazandırılmak üzere Marmaris Belediyesi Atık Toplama Merkezi'ne ulaştırıldı.

Çalışma ile hem çevresel duyarlılığın artırılması hem de kıyıların korunmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: ANKA

