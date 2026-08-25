Marmaris'te Gezi Teknesi Karaya Oturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında karaya oturan gezi teknesindeki 11 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde 11 kişinin bulunduğu gezi teknesinin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmasıyla teknedeki 11 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaya oturan gezi teknesi ise bölgede bulunan başka bir gezi teknesinin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarılarak Marmaris Limanı'na götürüldü.