Marmaris'te İlk Kadın Belediye Başkan Yardımcısı Atandı

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Meclis Üyesi Pelin Yaylalı Pala, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Pelin Hanım Marmaris tarihinde seçilmiş ilk kadın belediye başkan yardımcısı oldu. Hayırlı olsun" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.

Gündemdeki 10 maddenin görüşüldüğü toplantıda Belediye Meclis Üyesi Pelin Yaylalı Pala'nın Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanması ek gündem maddesi olarak ele alındı. Pala, oy birliğiyle başkan yardımcısı olarak atandı.

Belediye Başkanı Ünlü, Pala'yı tebrik ederek, "Pelin Hanım Marmaris tarihinde seçilmiş ilk kadın belediye başkan yardımcısı oldu. Hayırlı olsun" dedi.

Ünlü, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı da en yüksek biçimde kınadıklarını söyledi.

Marmaris Belediyesi Çocuk Meclisi kurulmasıyla ile ilgili de kararın alındığı oturumun sonunda gündem dışı konuşan CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Süer, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı kınadıklarını belirtti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.