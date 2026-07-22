Marmaris Belediyesi'nden Çevre Kirliliğine Karşı Ortak Sorumluluk Çağrısı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kamera denetimleri ve uyarılara rağmen devam eden kaçak atık dökümlerinin kent estetiğini ve turizm imajını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Kurallara uymak bir tercih değil, sorumluluktur. Marmaris hepimizin, lütfen sahip çıkalım" çağrısı yaptı.

Marmaris Belediyesi, geçen ekim ayında başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atığı ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların sokağa rastgele bırakılmasını yasaklamış; bu atıkların belirli günlerde toplanacağını duyurmuştu. Kaçak dökümlerin önüne geçilmesi amacıyla birçok noktada kamera sistemleri kurulmuş ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirilmişti.

KONTEYNERLERİN DIŞINA ATILIYOR

Alınan önlemler ve denetimlere karşın bazı vatandaşların kuralları ihlal etmeyi sürdürdüğü görüldü. Bahçe budama atıkları ile koltuk ve yatak gibi eski ev eşyalarının konteyner kenarlarına ve kaldırımlara bırakılması, konteynerlerin içinin bu tür atıklarla dolmasına yol açıyor. Bu durum, mahalle sakinlerinin günlük evsel çöplerini konteyner içine atamayarak dışarıya bırakmak zorunda kalmasına, dolayısıyla görüntü kirliliğinin yanı sıra çevre ve halk sağlığı risklerine neden oluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen günler dışında çıkarılan bahçe atıklarının kent genelinde ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, tüm uyarılara rağmen kurallara uyulmamasının temizlik hizmetlerini aksattığını ifade etti. Yetkililer, "Sadece konteyner kenarlarına değil, maalesef buldukları her boş alana atık bırakılıyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle diğer bölgelerden araç ve personel kaydırmak zorunda kalıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor ancak bilinçsiz davranışlar nedeniyle bu yükün altından kalkmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYMAK SORUMLULUKTUR"

Marmaris'in temiz kalmasının sadece belediyenin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan yetkililer, "Biz Marmaris'i her şartta temizleriz. Ancak birkaç kişinin sorumsuzluğu yüzünden hem kamu kaynakları boşa harcanıyor hem de kentimizin turizm imajı zarar görüyor. Kurallara uymak bir tercih değil, sorumluluktur. Marmaris hepimizin, lütfen sahip çıkalım. Bu tarz davranışta olan kişileri uyaralım" ifadelerini kullandı.