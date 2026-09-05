Marmaris'te kaçak moloz döken kişi kamera sistemiyle yakalandı, cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Marmaris'te kaçak moloz döken kişi kamera sistemiyle yakalandı, cezai işlem uygulandı

Marmaris\'te kaçak moloz döken kişi kamera sistemiyle yakalandı, cezai işlem uygulandı
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Marmaris Belediyesi'nin kamera destekli denetimleri sonucu Çamdibi Mahallesi'nde çöp konteyneri yanına moloz döken bir kişi tespit edilerek hakkında idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Belediye yetkilileri, kaçak dökümlerin önlenmesi için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, kaçak moloz ve hacimli atık dökümlerine karşı kamera destekli denetimlerini sıkılaştırdı. Çamdibi Mahallesi'nde çöp konteyneri yanına moloz döken bir kişi kamera sistemiyle tespit edilerek hakkında idari yaptırım uygulandı.

Marmaris Belediyesi'nin başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların rastgele sokaklara bırakılması yasaklanmış, bu tür atıkların belirlenen günlerde belediye ekipleri tarafından toplanmasına başlanmıştı. Kaçak dökümlerin önüne geçebilmek amacıyla birçok noktada kamera sistemi devreye alınırken, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı da kamuoyuna duyurulmuştu.

Alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların kurallara uymayarak moloz ve mobilya atıklarını gelişigüzel kaldırımlara, çöp konteynerlerinin yanına ve boş alanlara bırakması nedeniyle zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

KAMERA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİ

Son olarak Çamdibi Mahallesi 225 Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına moloz döken bir vatandaş, kamera sistemi sayesinde tespit edildi. Söz konusu kişi hakkında 2 Haziran 2026 tarih ve 70 sayılı Marmaris Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin 282. Maddesi gereğince idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Marmaris'in temiz kalmasının yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken belediye yetkilileri, vatandaşlara bir kez daha duyarlılık çağrısında bulundu.

Yetkililer, moloz ve benzeri atıkların Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilbelde'de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Belirli miktardaki hacimli atıkların ise Marmaris Belediyesi'ne önceden bildirilmesi halinde ekipler tarafından bulunduğu yerden alınabileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te kaçak moloz döken kişi kamera sistemiyle yakalandı, cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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