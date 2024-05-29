Marmaris'te Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Marmaris'te Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Marmaris\'te Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.D'nin dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheli, ikametinde yapılan aramada çok sayıda kopyalama cihazı ve banka kartı ele geçirildikten sonra tutuklandı.

29.05.2024 23:27
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.D'nin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, benzer suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, ikametinin üst kat balkonunda saklanır vaziyette yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, banka ve kredi kartlarını kopyalamada kullanılan bir cihaz, çok sayıda manyetik şeritli kart, çok sayıda banka kartı, bir dizüstü bilgisayar, bir tablet, harici bellek, 3 sim kartı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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