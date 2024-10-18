Marmaris'te Kapsamlı Temizlik Çalışması

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Çıldır Mahallesi'nde temizlik araç filosuna yeni eklediği araçların da katıldığı kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Çalışma kapsamında 32 bin 100 metrekare alan yıkanarak titizlikle temizlendi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkez mahallelerinden Çıldır Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma yaptı. Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz da faaliyetleri yerinde takip etti.

Bisiklet yolları da dahil sokakların yıkandığı, süpürüldüğü ve mıntıka temizliğinin yapıldığı çalışmalara, 13 kişilik temizlik ekibinin yanı sıra geçen günlerde temizlik filosuna eklenen araçlar da katıldı. 5 arazöz, 3 süpürge makinesi ve 1 mobil yıkama aracı çalışmaya destek verdi. Çıldır Mahallesi 117, 149, 153, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 176, 178 ve 180'inci sokaklarda yürütülen çalışmada, toplamda 32 bin 100 metrekarelik alan temizlendi.