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Marmaris'te kaybolan İsa Çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te kaybolan İsa Çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için ormana giden İsa Çiftçi'nin kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Ekipler, Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda arama yapıyor.

Marmaris\'te kaybolan İsa Çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor
09.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 16:09
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsa Çiftçi'yi (65) arama çalışmaları 10'uncu gününe girdi. Ekipler, Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda arama yapıyor.

Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi, 30 Aralık'ta, mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Çiftçi'yi arama çalışmaları, 10'uncu gününde sürerken AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölgenin iz takip köpekleriyle tarandığı bildirildi. Ayrıca Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Marmaris'te kaybolan İsa Çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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