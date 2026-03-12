Marmaris Belediyesi, Kırsal Mahallelerde İftar Programlarına Devam Ediyor - Son Dakika
Marmaris Belediyesi, Kırsal Mahallelerde İftar Programlarına Devam Ediyor

12.03.2026 15:28  Güncelleme: 16:10
Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Başkan Acar Ünlü, bu etkinliklerin komşuluk bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Marmaris Belediyesi, ramazan ayı kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerinde kurulan iftar sofralarında yüzlerce mahalle sakini aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliği yaptığı programlara, Turgut Muhtarı Ümit Kaya, Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül, Söğüt Muhtarı Yusuf Selçuk ve Bozburun Muhtarı Mehmet Bozdemir de katıldı.

Programlarda konuşan Başkan Ünlü, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, mahallelerde kurulan iftar sofralarının komşuluk bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. Ramazanın birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Ünlü, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nde geniş katılımlı program

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen kırsal mahalle iftar programları ilerleyen günlerde de sürecek. Program takvimine göre 12 Mart Perşembe Taşlıca, 13 Mart Cuma Bayır, 14 Mart Cumartesi Osmaniye ve 15 Mart Pazar Turunç mahallelerinde iftar sofraları kurulacak. Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 16 Mart Pazartesi günü ise ilçe merkezinde geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Acar Ünlü, Bozburun, Güncel, Söğüt, İftar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
